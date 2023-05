Polizei sucht mit Hubschrauber: 84-jähriger Neuburger vermisst

In Neuburg wird ein 84-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Seit Samstag, 20. Mai, ist der 84-jährige Erhard Baumgartner vermisst. Das teilt die Neuburger Polizei mit. Am Sonntag suchte mehrere Stunden ein Hubschrauber nach dem Vermissten. Erhard Baumgartner wurde zuletzt gegen 15.15 Uhr mit seinem Pedelec im Neuburger Stadtteil Feldkirchen gesehen. Der Rentner wird als 1,65 Meter groß, schmächtige Statur und mit grauen nach hinten gekämmten Haare beschrieben. An der linken Schläfe hat Baumgartner einen auffälligen Leberfleck. Bekleidet ist er mit einer Jeanshose und einer Himmelblauen Jacke. Der 84-Jährige ist mit einem orange-roten Pedelec und einem blauen Fahrradhelm in unbekannter Richtung unterwegs.

Möglicherweise befindet sich Erhard Baumgartner aufgrund eines medizinischen Notfalls oder eines Unglücksfalls in einer hilflosen Lage. Hinweise zum Verbleib des Rentners erbittet die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)