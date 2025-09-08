E-Auto zerkratzt: Schaden rund 8.000 Euro – Polizei Neuburg ermittelt und sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Neuburg ein weißer Kleinwagen beschädigt. Laut Polizeiinspektion Neuburg war das Fahrzeug in der Dr.-Else-Heidegger-Straße in einem Carport vor dem Wohnanwesen des Eigentümers abgestellt. Am Sonntagnachmittag stellte der Besitzer Kratzspuren auf beiden Seiten des Fahrzeugs und auf der Motorhaube fest.

Neuburg: Schaden an Auto beträgt rund 8.000 Euro – Polizei sucht nach Hinweisen

Der Schaden an dem Auto der Marke Tesla beträgt rund 8000 Euro. Die Polizeiinspektion sucht Zeugen. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)