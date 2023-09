Polizei sucht Zeugen: Stoßstange beschädigt und weitergefahren

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg ein Auto angefahren und sich aus dem Staub gemacht.

Einen Schaden von rund 500 Euro hatein bislang Unbekannter an einem geparkten Auto in Neuburg verursacht. Wie die Polizei berichtet, stand der Pkw der Marke Skoda am Samstag auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nördlichen Grünauer Straße.

Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Neuburg

Zwischen 10.30 und 10.45 Uhr touchierte ein anderes Fahrzeug das Auto und es entstand ein Streifschaden an der Stoßstange hinten links. Danach machte sich der Verursacher einfach aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)