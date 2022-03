Polizei: Zwei Männer stehlen in Neuburg eine Schusswaffe

Zwei Männer aus Neuburg betraten am Samstag gegen 15.40 Uhr den Verkaufsraum in einem Fachhandel für Outdoor Produkte. Einer der beiden zeigte zunächst Interesse an einer Schreckschusspistole und verwickelte den Ladenbesitzer in ein Gespräch. Zur gleichen Zeit entwendete der andere Mann aus der geöffneten Vitrine eine Gaspistole und verließ fluchtartig den Laden. Wie die Polizei berichtet, entfernte sich unmittelbar danach entfernte sich auch der zweite Mann vom Tatort.

Neuburg: Die Polizei ermittelt noch

Die Polizei konnte kurz darauf in der Nähe einen 18-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungsarbeit konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Zur Auffindung der Pistole wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet und vollzogen. Die Ermittlungen dauern noch an. (nr)