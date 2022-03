Neuburg

Polnischer Künstler Siara stellt "Kellerkunst" in Neuburg aus

Plus Im Rathausfletz in Neuburg werden ab Sonntag Kunstwerke des polnischen Künstlers Tadeusz Siara ausgestellt. Die Veranstaltung fällt unter das Motto "Kellerkunst".

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Tadeusz Michal Siara nach Neuburg kommt, ist es für den polnischen Künstler ein bisschen wie nach Hause kommen. Denn seit Mitte der 90er Jahre bis 2011 war er alleine sieben Mal als Dozent bei der Neuburger Sommerakademie dabei. Und Neuburg hat der Grafiker auch in Bildern festgehalten. Ab Sonntag, 6. März, sind seine Werke bis 27. März im Rathausfletz zu sehen. Zur Eröffnung am Sonntag um 11.30 Uhr und auch am Montag ist der Künstler selbst anzutreffen.

