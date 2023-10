Neuburg

15:59 Uhr

Porsche-Fahrer kracht durch Schriftzug: "Sind knapp an Katastrophe vorbei"

Erst an einem Baum kam der Porsche-SUV zum Stehen. Zuvor war er durch den Neuburg-Schriftzug am Donaukai gekracht.

Plus Ein Porsche-Fahrer brettert über den Gehsteig am Donaukai und zerstört den neuen Neuburg-Schriftzug. Wie durch ein Wunder wird an dieser Stelle niemand verletzt.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Montag kurz nach 13 Uhr. Der Bürgersteig in der Neuburger Hertlein-Kurve ist bevölkert mit Jungen und Mädchen, die von der Schule nach Hause gehen oder radeln. Wer dieses Bild sieht, dem wird eines ganz deutlich: Das, was an diesem Mittag passiert ist, war Glück im Unglück. Nur etwa eine Stunde vor der "Schüler-Rush-Hour" krachte ein 63-Jähriger mit seinem Porsche-SUV über den Gehsteig neben der Grundschule im Englischen Garten, durch den Neuburg-Schriftzug und gegen einen Baum. Wie durch ein Wunder verletzte sich bei diesem Unfall niemand. Bereits vor Ort werden das Geschehen und die Folgen aufgearbeitet.

19 Bilder Spektakulärer Unfall in Neuburg: Die Bilder vom Donaukai Foto: Andreas Zidar

Der Autofahrer war auf der Oskar-Wittmann-Straße in Richtung Englischer Garten unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bekam der Mann am Steuer medizinische Probleme, möglicherweise wurde er bewusstlos, weshalb er in der Hertlein-Kurve nicht nach rechts steuerte, sondern geradeaus über den - glücklicherweise in diesem Moment nicht bevölkerten - Bürgersteig bretterte. Die Spuren im Boden und die der Zerstörung zeigen im Nachhinein recht deutlich den weiteren Weg des Autos. Der zwischenzeitlich führerlose Wagen mit Anhänger fuhr durch Hecken, über eine Pumpstation der Stadt und mitten durch den Neuburg-Schriftzug, der in zahlreiche Einzelteile zersplitterte. Anschließend entwurzelte der SUV einen dünnen Baum, erst an einem anderen, neben der Aussichtsplattform des Fotospots, endete die Geisterfahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen