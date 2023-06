Neuburger Geschwader repräsentiert die Bundeswehr bei Airshow in Polen

Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders präsentieren den Eurofighter auf einer Airshow in Polen. Die Übungen hierfür zogen zuletzt zahlreiche Schaulustige in Zell an.

Am vergangenen Dienstag starteten acht Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 zu einer Fahrt in das westpolnische Posen. Am Mittwoch folgten zwei Eurofighter des Geschwaders und setzten nach gut einer Stunde Flugzeit bei standesgemäßen blau-weißem Himmel sicher am Flugplatz in Posen auf. Der Auftrag der kleinen Abordnung lautete: Teilnahme an der Antidotum Airshow in Leszno. Der Eurofighter, das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe, soll im Rahmen dieser Airshow seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, schreibt das Geschwader in einer Mitteilung.

Der Neuburger Pilot Hauptmann „Noble“, sein richtiger Name darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden, bereitet sich bereits seit Langem darauf vor. Die von ihm geflogenen Trainingseinheiten zogen in den letzten Wochen Hunderte von Schaulustigen an die Umzäunung des Flugplatzes bei Zell. Was die Zuschauer da aber nicht sehen konnten, waren die unzähligen Stunden, die der Pilot zur Übung bereits im Simulator verbracht hatte.

Neuburger Geschwader ist Teil der Antidotum Airshow in Leszno

„Noble“ ist der einzige Pilot der Luftwaffe, der zurzeit die Leistungsdemonstration des Eurofighters fliegen darf. Diese Aufgabe hatte er bereits im vergangenen Jahr bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin und auch da schon einmal in Polen. Zu dieser Leistungsdemonstration gehören ausgewählte Flugmanöver. Überflüge in unterschiedlichen Höhen und enge Kurven mit hoher Geschwindigkeit lösen sich dabei ständig ab. Die gerade auch körperlichen Herausforderungen sind für den Piloten deutlich höher als im fliegerische „Alltag“. „Normalerweise sind wir in einer Höhe von 10.000 Fuß, das sind gut 3000 Meter, unterwegs“, erklärt der 33-jährige Offizier. Dazu kommt eine höhere Luftdichte in Bodennähe, die beim Eurofighter zu einer deutlichen Leistungssteigerung führt. Ein Job, der wohl nie zum Alltag wird. „Als Pilot musst du einfach leicht verrückt sein, wer sonst setzt sich auf fünf Tonnen Sprit“, erklärt „Noble“ mit einem Lächeln.

Das mediale Interesse im Vorfeld der Airshow war groß. Hauptmann „Noble“ beantwortete geduldig alle Fragen. Foto: Ralf Schmitt

Damit das Ganze schon am Boden ein Genuss für die Augen der Zuschauer ist, hat die Groundcrew eine eigene „Leistungsdemonstration“ ausgearbeitet. Die Bewegungen beim Anlassvorgang der Maschine, die Überprüfung der Systeme am Bordcomputer sowie der letzte Rundgang vor dem Start werden in bestmöglicher Synchronisation der zuständigen Wartungsmannschaft durchgeführt.

Flugshow in Leszno: Hauptmann „Noble“ präsentiert den Eurofighter

Bei der Flugshow in Leszno handelt es sich um eine Veranstaltung, die jährlich stattfindet. In diesem Jahr beteiligen sich knapp 30 Nationen an diesem Event, darunter auch eine jordanische Kunstflugstaffel. Die spektakuläre Flugshow bietet seinen Besuchern Fluggeräte, Paramotoren, Gleitschirme, statische Flugzeuge am Boden, Livemusik und Feuerwerk. Diese einzigartige Vorführung zieht Luftfahrtbegeisterte aus ganz Polen und auch weit darüber hinaus an, heißt es.

Die Ausstellung ist auch für altertümliche Flugzeugmuster bekannt, die dort besichtigt werden können. Unter anderem der seltene OV-10 Bronco oder der ungarische Lisunov Li-2. Die AH-1 Cobra war Mitte der 1960er-Jahre der erste reine Kampfhubschrauber der Welt und ist ein Veteran des Vietnamkrieges. Mit der F4U Corsair ist eines der ersten Trägerflugzeuge auf dem Gelände zu sehen.

Die zweitägige Veranstaltung begann mit einer Dämmerungsshow am Freitagnachmittag. Das Publikum kann dabei fantastische Displays, mit Livemusik untermalt und durch Pyrotechnik illuminiert, bewundern. (AZ)