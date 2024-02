Post zieht aus der Innenstadt: Geldautomat bleibt nicht

Am 12. Februar ist die Post in der Münchener Straße in Neuburg Geschichte. Bank und DHL ziehen in den Schwalbanger. Auch der Geldautomat steht dann nicht mehr zur Verfügung.

Die Postbank eröffnet am Mittwoch, 14. Februar, ihre neue Filiale in der Paul-Winter-Straße 18 in Neuburg. Die bisherige Filiale in der Münchener Straße 38 öffnet am Rosenmontag, 12. Februar, ein letztes Mal bis 12 Uhr und bleibt danach geschlossen.

Mit dem Umzug verschwindet auch der Geldautomat im Außenbereich des Gebäudes. Für Personen, die ihr Konto bei einem der Banken haben, die der Cash Group angehören, gibt es dann in der Neuburger Innenstadt nur noch einen Geldautomaten, an dem sie kostenlos Bares abheben können. Dieser befindet sich in der Filiale der Hypo-Vereinsbank in der Luitpoldstraße. Am neuen Standort der Postbank im Schwalbanger wird es zwei Geldautomaten geben – einer davon mit Einzahlfunktion – und ein Banking-Terminal, an dem Kontoauszüge gedruckt, Überweisungen beauftragt oder Daueraufträge bearbeitet werden können. Die Filiale ist barrierefrei. (AZ)