"Power in Respect": Konfliktlösung an der Mittelschule

An der Mittelschule Neuburg fanden in den vergangenen Wochen Kurse statt, in denen die Kinder lernten, mit provokativen und gewalttätigen Situationen umzugehen.

"Power in Respect – respektiere dich selbst und deine Mitmenschen, um Konflikte zu lösen" – unter diesem Motto wurde in den vergangenen sieben Wochen das Gewaltpräventionsprojekt "Power in Respect" an der Neuburger Mittelschule gestaltet. Caritas-Schulsozialarbeiter Markus Bach organisierte es in Zusammenarbeit mit Antigewalttrainer Denizhan Czebi von Respect Training aus Ingolstadt.

Der Heilerziehungspfleger arbeitet hauptamtlich mit Kindern und Jugendlichen und trainiert sie in Kursen in Selbstverteidigungstechniken. Seit vielen Jahren ist er als Referent an der Neuburger Mittelschule tätig. Sozialarbeiter Markus Bach ist stolz, "dass unsere Schule eine der ersten in der Region ist, die ein solches Training vor vielen Jahren für eine ganze Jahrgangsstufe aufgebaut hat und bis heute durchführt". Gemeinsam mit Trainer Czebi verfolgt er das Ziel, Kindern näherzubringen, wie man mit konfliktbeladenen stressigen Situationen angemessen umgehen kann und gleichzeitig damit die Klassengemeinschaft zu stärken. Während der insgesamt drei Doppelstunden pro Klasse wurden die Themen Provokation, Probleme in der Klassengemeinschaft, Gewalt und Respekt beleuchtet. 116 Schüler der sechsten Jahrgangsstufe sowie der Praxisklasse nahmen in diesem Schuljahr an der Maßnahme teil.

Der Kurs an der Mittelschule Neuburg begann damit herauszufinden, was die Schüler von ihren Mitschülern wissen

Der Trainer begann seine Schulung damit, herauszufinden, was die Schüler von ihren Mitschülern wissen. Was wissen sie von deren Familien, ihren Hobbys oder ihrem Lieblingsessen? Es war erstaunlich, wie wenig die Schüler voneinander wussten. So erhielten sie Gelegenheit, dies kurzerhand nachzuholen. In einer kurzen Auswertung stellten die meisten Schüler fest, dass es ihnen danach wesentlich bessergehe, da sie sich besser kennen würden. Denizhan Czebi vermittelt, dass viele Streitigkeiten nur existierten, weil die Menschen nicht bereit sind, sich kennenzulernen und sich Zeit zu schenken, was dazu führt, sich gegenseitig voreilig zu be- und verurteilen.

In den weiteren Einheiten ging der Präventionsexperte auf Konfliktbeispiele der Schüler ein, die sie schon einmal erlebt haben. Viele waren mit Aggressionen und Schlägereien verbunden. Er zeigte den Schülern, wie sie Abstand von dem Provokanten halten können, Aufmerksamkeit durch klare Ansagen und Körpersprache zu erzeugen und u. a. durch Fragen den Grund der Provokation in den Vordergrund zu rücken. Falls es doch einmal zu körperlichen Auseinandersetzungen komme, zeigte der Trainer ein paar Tricks, um sich etwa aus einem "Schwitzkasten" oder einem Festhaltegriff zu lösen. Wichtig ist ihm dabei, dass den Schülern klar wird, dass Selbstverteidigung nur so viel ist, dass man aus einer Situation herauskommt, um sich unmittelbar anschließend Hilfe holen zu können.

Schulleiterin Anne Graf freut sich über das schulergänzende Programm: "Es stärkt unsere Schulgemeinschaft und fördert die Schüler in ihrer Entwicklung." In einer Feierstunde übergab der Trainer am Ende des Trainings in jeder Klasse den erfolgreichen Teilnehmern ihre Urkunden. (AZ)

