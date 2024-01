Präzision und Tradition: Schützengau Pöttmes-Neuburg krönt seine Besten

Zahlreiche Mitglieder des Sportgaus Pöttmes-Neuburg feiern beim Gauschützenball ihre neuen Könige. Wer die Hoheiten sind und warum das Rennen bei den Damen äußerst knapp war.

Mit einer rauschenden Ballnacht feierte der Sportschützengau Pöttmes-Neuburg am Samstag nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch seine neuen Gaukönige. Antonia Hofstetter, Harald Müller, Peter Kiowski, Katrin Riepold und Erwin Schneider heißen die Titelträger 2024. Sie dürfen in diesem Jahr den Gau bei verschiedenen Anlässen präsentieren.

Sehr zur Freude von Gauschützenmeister Markus Mayr und seiner Führungsriege waren die Schützen der Einladung ins Neuburger Kolpinghaus zahlreich gefolgt. So konnte er im Rahmen der Begrüßung „ausverkauft“ vermelden. Ein besonderes Willkommen ging neben den Ehrenmitgliedern an den stellvertretenden Bezirksschützenmeister Stefan Fersch, der mit Gattin Carmen gekommen war und an die musikalische Begleitung - und deren Name „Gewaltig“ ist durchaus auf den gesamten Abend zu münzen.

Sportschützengau Neuburg-Pöttmes krönt neue Königinnen und Könige

Tatsächlich brachte das Sextett um Moderator Anderl Laubrecht ordentlich Stimmung auf das Parkett, angefangen vom gewaltigen Aufmarsch der silberkettenbehangenen Vereinskönige und Königinnen. Hinter der Gaustandarte und dem anschließenden Königswalzer waren die Regenten noch unter sich. Anschließend und bis zum späten Ende zog es dann auch die weiteren Gäste auf die Tanzfläche. Zuvor hieß es aber noch „Aufstellen zum Gruppenfoto“. Für die Gaukönige 2023 sollte dies allerdings der letzte Auftritt ihrer Regentschaft sein. Schon kurz darauf wurden die neuen Könige ausgerufen.

Frisch gekürt: die neuen Gauschützenköniginnen und -Könige in Pöttmes-Neuburg: (v.l.) Erwin Schneider (Luftgewehr), Katrin Riepold (Damen), Peter Kiowski (Luftpistole), Antonia Hofstetter (Jugend) und Harald Müller (Auflage). Foto: Wilhelm Wagner

Mayrs Stellvertreter Peter Kiowski übernahm diese Aufgabe. Bei der Jugend setzte sich Antonia Hofstetter von Birkenlaub Klingsmoos mit einem 33,4-Teiler gegen Luca Glas (Lindenschützen Schorn/46,5-T) und Sarah Huber (Alpenrose Grimolzhausen/67,7-T) durch. Neuer Auflage-König ist Harald Müller (FSG Neuburg/24,0-T), auf den Plätzen folgen Brunhile Mannuß (76,4-T) und Beate Wagner (127,5-T), beide von den Kaiserburgschützen Oberhausen. Zur Ehrung des Luftpistolenkönigs musste Markus Mayr die Moderation übernehmen, denn hier holte sich Peter Kiowski (Schützenfreunde Burgheim) mit einem 219,8-Teiler den Titel. Jörg Zech (Alpenrose Grimolzhausen/289,4-T) und Gerhatrd Preschl (Kaiserburg Oberhausen/333,2-T) hatten das Nachsehen.

Volles Haus beim Gauschützenball 2024 im Neuburger Kolpinghaus

Recht eng war das Rennen um die Damenkönigin: Die von Stefanie Grabler (Tell Hollenbach/40,4-T) und Bettina Raudensky (Eintracht Ambach/39,1-T) erzielten Ergebnisse reichten jedoch an Katrin Riepolds 34,3-Teiler von Alpenrose Grimolzhausen nicht heran. Neuer Gauschützenkönig Luftgewehr ist Erwin Schneider von Tell Hollenbach. Sein 12,0-Teiler war für Roland Specht (Birkenlaub Klingsmoos/43,5-T) und Benedikt Appel (Eintracht Ambach/49,7-T) nicht zu knacken.

Nach den Ergebnissen stand noch ein weiterer Höhepunkt des Abends an: der Auftritt der Faschingsgesellschaft Fidelitas Rennertshofen. Die Truppe rund um Prinzessin Laura I. und Prinz Max I. zeigte ein sehenswertes Programm mit Hebefiguren, die in einem niedrigeren Saal nicht möglich gewesen wären. Dementsprechend laut fiel der Schlussapplaus aus, mit dem die Gesellschaft wieder verabschiedet wurde.