Predigtpreis für Neuburgs Pfarrer Herbert Sperber

Plus Herbert Sperber, Pfarrer der evangelisch-reformierten Gemeinde Marienheim, hat den zweiten Platz beim Predigtpreis 2021 der EKD Männerarbeit erreicht. Worum es in seiner Predigt ging.

Herbert Sperber springt vom Stuhl, auf den er sich eben erst gesetzt hat, und verschwindet in einem Nebenraum. "Ich möchte Ihnen gleich mal ein Bild zeigen, von meinem Papa, damit Sie da eine Vorstellung haben, wie er mich geprägt hat", erklärt er, als er zurück ist. In der Hand hält er ein altes Foto von einem stattlichen, fröhlichen Mann und im Gesicht ein warmes Lächeln. Der Pfarrer der evangelischen Gemeinde Marienheim beginnt zu erzählen, es ist die Geschichte einer liebevollen und starken Familie, und einem Vater, der seinen Sohn mit seiner Güte und Lebenslust bis hin zu seinem Glauben geprägt hat.