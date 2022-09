Preisverleihung von #mein86633 mit Ausstellung geplant

Bei dem Wettbewerb #mein86633 dürfen alle passionierten Fotografen aus Neuburg Bilder einreichen. Diesmal war sogar eine Videoteilnahme möglich. Die Preisverleihung steht bevor.

Bereits zum vierten Mal haben das Neuburger Stadtarchiv und das Amt für Kultur und Tourismus gemeinsam den Fotowettbewerb #mein86633 ausgelobt. Als Thema wurde dieses Jahr „Fit in der Freizeit“ gewählt.

Vom 1. Juni bis 31. Juli hatten alle begeisterten Neuburger (Hobby-)Fotografen die Möglichkeit per Smartphone zu dokumentieren, wie man sich in Neuburg körperlich und geistig fit hält. Ein echtes Novum war diesmal, dass auch kurze Filmclips mit einer Maximallänge von 15 Sekunden eingereicht werden konnten.

Eine sechsköpfige Jury hat im August aus den insgesamt 57 Einreichungen 40 Fotos ausgesucht, welche ab 30. September in der städtischen Galerie im Rathausfletz zu sehen sind. Auch diesmal werden drei Bilder prämiert, wobei sich der Sieger des Wettbewerbs über einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro freuen darf, der bei Ringfoto Spieß eingelöst werden kann. Die Preisträger des zweiten und dritten Platzes dürfen bei der nächsten Neuburger Sommerakademie eine Woche lang an einem der Kurse für Bildende Kunst gratis teilnehmen.

Wettbewerbsbilder von #mein86633 in Ausstellung in Neuburg zu sehen

Die Preise werden am kommenden Freitag, 30. September, um 18 Uhr in der städtischen Galerie im Rathausfletz von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling überreicht. Die Ausstellung selbst ist ab diesem Zeitpunkt bis Sonntag, 23. Oktober, zu sehen. Die Schau ist geöffnet am Donnerstag und Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils von 11 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Ausstellung gibt es auch einen kleinen Katalog mit den ausgestellten Motiven.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und der geplanten Anstellung gibt es online unter www.mein86633.de oder per E-Mail unter kultur@neuburg-donau.de. (AZ)

