Premiere in Neuburg: An diesem Freitag starten die ersten Hochschulprüfungen

Die Studierenden des neuen THI-Campus haben bald ihr erstes Semester hinter sich. An diesem Freitag finden die ersten Hochschulprüfungen in Neuburg statt.

Das erste Semester am neuen THI-Campus in Neuburg neigt sich langsam dem Ende zu. An diesem Freitag findet die erste Hochschul-Prüfung im Kolpinghaus statt.

Zuvor gab es einen Ausflug in die Praxis: Eine Gruppe Studierender schaute sich jetzt einige große Baustellen im Stadtbereich an. Darunter war auf Einladung der Firma Hans Mayr auch der Bau von 42 Apartments an der Franz-Boecker-Straße durch Manfred Prüller. Mayr-Bau führt den Auftrag aus und Bauleiter Siegfried Meilinger erklärte den jungen Gästen die Geheimnisse der Arbeitswelt sowie der Verschalungs-, Beton- und Stahltechnik. Ulrike Mayr brachte den Frierenden wärmende Decken. Die Studierenden lernen im ersten von sieben Semestern des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Bau.

THI-Campus Neuburg: Die ersten Prüfungen an diesem Freitag

An diesem Freitag stehen die allerersten Hochschulprüfungen in Neuburg an. Um 11.15 Uhr geht es los im Fach Betriebswirtschaftslehre, studiengangübergreifend. Laut THI werden also Studierende beider Studiengänge, die die Prüfung in dem Fach ablegen, zusammenkommen. „Wir haben zum Schutz der Gesundheit wieder umfassende Maßnahmen ergriffen, die sich auch in den letzten Semestern bewährt haben“, sagt THI-Präsident Prof. Walter Schober. Um ausreichend Abstand gewährleisten zu können, wurde der Kolpingsaal in Neuburg angemietet, außerdem besteht ein Lüftungskonzept sowie eine FFP2-Maskenpflicht.

Für Prüfungen und studienbegleitende Leistungsnachweise gelte zwingend die 3Gplus-Regelung. Studierende, die nicht geimpft und genesen sind, müssen einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die erste Prüfung auf dem Neuburger Campus wird am kommenden Mittwoch um 11.15 Uhr im Fach Baukonstruktion abgelegt. Da hier nur die Studierenden des Fachs „WI-Bau“ die Prüfung schreiben, kann auf die hochschuleigenen Räumlichkeiten zurückgegriffen werden und es können trotzdem alle Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden, so die THI.

Wegen Omikron: Campus Neuburg lässt Studenten im Digitalbetrieb

Nachdem die Hochschule ihre Studierenden zuletzt in den Heimunterricht geschickt hatte, sollten diese in diesen Tagen eigentlich wieder zurückkehren – eigentlich. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die Omikron-Variante haben wir uns zum Schutz des Prüfungszeitraumes entschieden, ab dem 10. Januar den Digitalbetrieb für die verbleibenden eineinhalb Wochen vor Prüfungsbeginn fortzuführen und nicht, wie ursprünglich angekündigt, in die Präsenz zurückzukehren“, teilt die THI mit. (ands, rew)