Royaler Besuch zum Auftakt: Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra auf dem Schloßfest

Es gibt bei uns keinen royalen Besuch, weil es bei uns keinen Adel mehr gibt. Tut mir leid - aber da ist nix mit Prinz und Prinzessin. Diese Vorstellungen existiert nur noch in den Köpfen von Lesern bestimmer Käseblättchen. Prinz Ludwig oder Ludwig Prinz ist nur noch ein Name und sonst nichts. Das könnte genausogut Horst Ludwig heißen. Und das ist gut so, weil der Adel sich seine Besitzstände ausschließlich auf dem Rücken der einfachen Leute „verdient“ hat. Mir ist schleierhaft, warum man diesen Unsinn mit den Namen überhaupt noch mitspielt. Lieschen Müller darf sich auch nicht einfach mal in Prinzessin umbenennen. Wenn Sie den Namen Ihres Mannes tragen will, dann soll sie auch Prinz heißen oder es bleiben lassen.

