Probleme am neuen Bewegungspark im Schwalbanger: Stadt Neuburg lädt zum Anwohnergespräch

Seit wenigen Wochen ist der neue Sport- und Bewegungspark im Stadtteil Schwalbanger geöffnet – entstanden aus den Ideen und Wünschen der Stadtteilbewohner selbst. Ob Jung oder Alt, frühmorgens oder spät am Abend: Die neue Freizeitfläche wird rege genutzt und hat sich schon jetzt zu einem Treffpunkt für Bewegung, Begegnung und Miteinander entwickelt, schreibt das Stadtteilmanagement in einer Mitteilung.

Anwohnerversammlung zum neuen Bewegungspark im Neuburger Schwalbanger

Doch wie berichtet, entstehen dort auch Herausforderungen wie Müll, Lärm und Nutzungskonflikte. Um diesen Aspekten konstruktiv zu begegnen, lädt die Große Kreisstadt Neuburg an der Donau nun alle Nutzer sowie direkt betroffene Anwohner zum Anwohnergespräch ein. Das Ziel laut dem zuständigen Stadtteilmanagement ist es, gemeinsam Nutzungsregeln zu entwickeln, die auf den bisherigen Erfahrungen basieren – im Sinne von gegenseitigem Verständnis, Respekt und Toleranz. „Nur so kann der Park langfristig ein Ort bleiben, an dem sich alle willkommen fühlen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Gewohnheiten“, so Diplom-Sozialpädagoge Jürgen Stickel.

Die Versammlung soll Raum für Austausch, Zuhören und gemeinsame Lösungen bieten. Eingeladen sind ausdrücklich alle, die diesen lebendigen Ort nutzen oder in direkter Nachbarschaft leben – denn laut Stickel entsteht „nur gemeinsam eine starke Gemeinschaft“. Termin ist Mittwoch, 25. Juni, um 19 Uhr an der Grundschule Am Schwalbanger. Kontakt: j.stickel@neuburg-donau.de; 08431/559802. (AZ)