Probleme am Sportplatz: PWS setzt auf Videoüberwachung

Der nagelneue Fußballplatz der Paul-Winter-Realschule ist in einem miserablen Zustand. Zwar sind Torpfosten aufgebaut, doch an Fußball ist wegen der unebenen Rasenfläche nicht zu denken. Auch Vandalismus auf dem Gelände bereitet den Verantwortlichen immer wieder Probleme. Damit verlängert sich die Liste der Mängel an dem vor drei Jahren eingeweihten Neubau, der damals über 35 Millionen Euro gekostet hatte. Wenn die Schule im neuen Schuljahr mit dem neuen Namen „Staatliche Realschule Neuburg an der Donau“ startet, sollen die Ärgernisse beseitigt werden.

