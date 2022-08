Neuburg

vor 13 Min.

Probleme mit Anliegern und Bäumen: Die Bilanz zur Ingolstädter Straße

Plus Die Ingolstädter Straße in Neuburg ist nach über zwei Monaten wieder frei. Die Verantwortlichen blicken zurück auf eine Baustelle, die gut lief, aber auch Probleme bereitete.

Von Andreas Zidar

Donnerstag, 10.32 Uhr. Es ist die allerletzte Absperrung, die in diesem Moment von der Fahrbahn kommt. Und dann ist die Ingolstädter Straße ganz offiziell wieder frei. Der erste Autofahrer, der die Stelle passiert – ein Mann am Steuer eines kleinen Lieferwagens –, hupt und winkt als Ausdruck seiner Freude. Auf diesen Moment dürften viele in der Region gewartet haben. Insgesamt zweieinhalb Monate dauerte die Sanierung der wichtigen Verkehrsachse. Zwischenzeitlich war die Straße teilweise, einige Tage sogar komplett gesperrt. Umso größer ist am Donnerstag die Erleichterung bei allen Beteiligten. Zur Wiedereröffnung blicken die Verantwortlichen zurück auf eine Baustelle, die gut lief, aber trotzdem einige Probleme bereitete.

