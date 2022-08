Probleme mit Schleudersitzen: Ist das Neuburger Geschwader betroffen?

Die Luftwaffe prüft nach technischen Problemen weiter Schleudersitze in Eurofightern. Inwiefern ist das Neuburger Geschwader vor der Verlegung nach Australien betroffen?

Die Luftwaffe prüft nach technischen Problemen weiter Schleudersitze in Eurofightern. Im Juli wurde bekannt, dass einige zum Auslösen des Sicherheitsmechanismus benötigte Sprengkartuschen fehlerhaft sein könnten. Die Prüfung dieser Schleudersitze läuft nach wie vor. Die Luftwaffe habe ihre Depotbestände untersucht und übernehme die Flugzeuge nun schrittweise wieder in den Ausbildungsflugbetrieb, teilte ein Sprecher der Luftwaffe mit.

Neuburg: Luftwaffengeschwader 74 kaum von technischen Problemen mit Schleudersitzen betroffen

Inwiefern wirkt sich dies auf das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus? Im Neuburger Geschwader seien nur wenige Flugzeuge von der Problematik betroffen, diese befinden sich deshalb in der Bearbeitung für eine Instandsetzung, teilt Oberstleutnant Thomas Berger mit. „Das Geschwader führt derzeit uneingeschränkt Flugbetrieb durch und die Einsatzbereitschaft des Verbandes ist jederzeit gegeben“, heißt es. Die Verlegung zur Teilnahme an der Großübung in Australien könne ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Am Montag werden sechs Maschinen in die Indopazifik-Region aufbrechen. (ands, dpa)

