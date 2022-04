Neuburg

20:00 Uhr

Professor durchschwimmt die Donau und macht Station in Neuburg

Plus Prof. Andreas Flath schwimmt 2700 Kilometer in der Donau, durchquert dabei zehn Ländern und legt am kommenden Sonntag auch einen Stopp in Neuburg ein. Was ihn antreibt und was in Neuburg geplant ist.

Von Manfred Rinke

Die schöne blaue Donau – davon kann man wohl nur träumen. die Realität sieht nämlich anders aus. Im Fluss gibt es mehr Plastikpartikel als Fischlarven. Täglich schwemmt die Donau über vier Tonnen Plastik ins Schwarze Meer. Diese Tatsachen sind der Antrieb für einen Chemieprofessors an der Hochschule in Furtwangen. Denn Andreas Flath (57) hat bei seinem Projekt „cleandanube“ ein klares Ziel vor Augen: eine Donau ohne Plastik.

