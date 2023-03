Professor in Neuburg: "Nur weil wir Tesla fahren, retten wir Planeten nicht"

Plus Die Rotarier laden den Wissenschaftler Gerd Ganteför zu einem Klimawandel-Vortrag ein. Die befürchtete Demo von Fridays for Future bleibt aus.

Im Vorfeld hatte der Vortrag von Professor Gerd Ganteför für Unruhe bei so manchen Klimaschützern in Neuburg gesorgt. Am Donnerstagabend, in der Paul-Winter-Realschule, stellte sich heraus: Alle wollen dasselbe – den von Menschen forcierten Klimawandel stoppen oder zumindest abschwächen. Professor Gerd Ganteför geht an das Problem wissenschaftlich heran – und sucht globale Lösungen, die praktikabel sein sollen.

Der emeritierte Physikprofessor und Buchautor, der bis vor einigen Jahren an der Uni Konstanz lehrte, nun als Berater tätig und mit vielen Beiträgen auf Youtube vertreten ist, begann seinen Exkurs mit vielen Kurven, die alle steil nach oben zeigen. Steigende Emissionen haben einen steigenden Anteil an CO₂ in der Atmosphäre zur Folge, was wiederum zum Ansteigen der globalen Durchschnittstemperaturen führt. Und das, obwohl sich die internationalen Klimakonferenzen in den vergangenen Jahrzehnten mit Absichtserklärungen gejagt hätten. Im Gegensatz zur Politik seien Wissenschaftler allerdings an die Realität gebunden. Und Realität sei, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht eingehalten werden könne. "Wir reden über die Zwei-Grad-Grenze und dass wir diese nicht allzu sehr reißen."

Klima-Vortrag von Professor Gerd Ganteför in Neuburg

Ganteför lenkte den Blick auf das große Ganze, erklärte, wie andere Länder ticken und dass Deutschland alleine mit seinen Maßnahmen den Klimawandel nicht stoppen könne. So werde die Kernenergie in weiten Teilen der Welt als Heilmittel gegen den Klimawandel gesehen. Dass es die bei Weitem teuerste Energie sei, interessiere niemanden. Dabei ist der Professor der festen Überzeugung, dass der weltweit benötigte Strom gut mit regenerativen Energieerzeugungen zu bewerkstelligen sei. Strom stelle aber nur ein Sechstel des gesamten Primärenergiebedarfs dar. Deshalb rät er einer Industrienation wie Deutschland zu Erdgaskraftwerken. "Die dreckigste Form der Energiegewinnung ist die mit Braunkohle – hierbei entsteht drei- mal so viel CO₂ als beim Verfeuern von Erdgas." So wichtig die regenerative Energiegewinnung in Deutschland auch sei, weltweit spiele sie immer noch eine untergeordnete Rolle.

Viele Interessierte lauschen dem Vortrag von Gerd Ganteför. Foto: Manfred Dittenhofer

Ein nicht zu vernachlässigendes Problem sei die Bevölkerungsexplosion, denn mehr Menschen würden auch mehr Emission von Treibhausgasen bedeuten. Eine Maßnahme dagegen hatte der Professor auch parat. "Wir müssen Bildung, Wohlstand und Sicherheit in die Länder bringen." Das Beispiel Thailand zeige, wie die Geburtenraten damit abnehmen würden. "Vom reinen Agrarstaat hin zu Industrie und Dienstleistung, ein Sozial- und Rentensystem und Bildung mit beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sind die Basis dafür." Dazu gehöre auch der Kampf gegen Fundamentalismus und für die Gleichstellung der Frauen.

Vortrag in Neuburg: Wie kann man den Klimawandel stoppen?

Gerd Ganteför wäre nicht Wissenschaftler, wenn er nicht zumindest Lösungsansätze präsentieren könnte. Auch dabei denkt er global und sagt provozierend. "Nur weil wir Tesla fahren, retten wir den Planeten nicht." Statt den harten Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen mit einem Datum zu markieren, wünscht sich der Physiker eine eher weichere Lösung, denn: "Wir werden nicht ohne Wohlstandsverlust rasch auf fossile Träger verzichten können. Vor allem unsere Wirtschaft nicht." Rund 39 Milliarden Tonnen CO₂ würden weltweit jährlich in die Atmosphäre abgegeben. Zehn Milliarden würden durch Pflanzen und Moore gebunden, acht Milliarden durch die Ozeane. "Wir müssen unseren CO₂-Ausstoß also auf 18 Milliarden reduzieren, dann nimmt der Gehalt an dem Treibhausgas in der Atmosphäre zumindest nicht zu." Dazu brauche es einen Energiemix. Außerdem müsse die Effizienz gesteigert werden. Hoffnung mache der technische Fortschritt, der unter Druck schneller vorangehe. Sein Plan B sieht vor, raus aus der Kohle, Erdöl nur dort, wo unverzichtbar, dazu moderne Kleinreaktoren und regenerative Energiegewinnung. Und wieso nicht Solarstrom aus der Sahara?

Lesen Sie dazu auch

Am Ende gab es mehr Kommentare als Fragen aus dem Publikum, als Professor Holger Hoppe, der am THI Campus Neuburg für das Lehrgebiet Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement zuständig ist, als Moderator das Mikrofon in Richtung Zuhörer gab. In einem Punkt herrschte Einigkeit: Alle wollen gegen die Klimaerwärmung arbeiten. Der Professor global, viele Neuburger lokal. Und beides sei wichtig. So betonten Zuhörer unter anderem die Vorbildfunktion der Industrienationen im Allgemeinen und Deutschlands im Besonderen.

Die befürchtete Demonstration der Aktion Fridays for Future blieb übrigens aus. Die Mitglieder hörten sich lieber den Vortrag an und diskutierten anschließend rege mit.