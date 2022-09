Programm für Herbst/Winter: 84 neue Kurse an der Vhs Neuburg

Das diesjährige Herbst-/Winterprogramm der Volkshochschule Neuburg beinhaltet 84 neue Kurse. Es sind wieder einige außergewöhnliche dabei. Auch die Vhs hat mit Personalmangel zu kämpfen.

Lachyoga, Schwedisch lernen oder Met selber herstellen – das ist nur ein Bruchteil an neuen Kursen, die in dem diesjährigen Herbst-/Winterprogamm der Volkshochschule (Vhs) Neuburg angeboten werden. Einschreibungsbeginn ist am Montag, 12. September, um 8 Uhr. Insgesamt stehen 558 Kurse beziehungsweise Veranstaltungen in den Bereichen Gesellschaft, Gesundheit, Kultur, Sprachen, Beruf, Wissen und Grundbildung zur Auswahl, davon sind 84 Kurse heuer zum ersten Mal im Programm. Neben den Erwachsenenkursen gibt es die junge Vhs, die auch Kurse für Kinder anbietet. „Aber hauptsächlich beschäftigt sich die Vhs mit der Erwachsenenbildung“, erklärt die Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil. Seit der Pandemie werden viele Kurse oder Veranstaltungen hybrid oder komplett online angeboten. Vor allem im Bereich Wissen, den es erst seit zwei Semestern gibt, finden die Veranstaltungen online statt. Hier halten „hochkarätige“ Dozenten Vorträge über ihr spezielles Berufsfeld. In einem Semester war sogar Karl Lauterbach als Dozent dabei.

Ein Highlight dieses Jahr bildet das Global Dinner, das als „kritisch-kulinarisches Mitmachexperiment“ beschrieben wird. Gemeinsam isst man ein Drei-Gänge-Menü und unterhält sich über Themen wie Überfluss oder Dritte-Welt-Länder. „Aber mehr sage ich nicht“, sagt Jerominek-Mundil, „eines kann ich aber verraten: Es wird interessant.“ Für dieses Semester wurden auch die Integrationskurse wieder aufgestockt, jedoch stünden trotzdem 40 bis 50 Personen auf der Warteliste, da es an Lehrern fehlt. „Zurzeit haben wir zehn Lehrer in diesem Bereich und wir bräuchten noch einmal so viel“, erklärt die Geschäftsführerin. Sie hätten theoretisch Lehrer, die Deutschkurse leiten könnten, aber diese dürfen die Integrationskurse nicht unterrichten, da es staatliche Hürden gibt, die ihnen im Weg stehen. Laut den Bestimmungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge benötigt man, wenn man nicht Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache studiert hat, eine extra Schulung, „die lange dauert und viel Geld kostet“, klagt Jerominek-Mundil. Es werden auch andere Deutschkurse angeboten, jedoch sind diese nicht so intensiv wie die Integrationskurse, bei denen, „wenn es gut läuft, die Teilnehmer nach sieben Monaten ein Deutschlevel von B1 erreichen“.

Volkshochschule Neuburg: Das ist das Vhs-Programm für Herbst und Winter 22/23

Der Andrang bei diesen Kursen ist größer als das Angebot. Es gibt aber auch Kurse, bei denen es andersherum ist. Im Jahr 2021 gab es einen Ausfall von 54 Prozent der Kurse, da es zu wenig Anmeldungen gab, was aber der Pandemie geschuldet war. Im vorherigen Semester sind 33 Prozent ausgefallen, was sich den gewöhnlichen Zahlen annähert. In der Normalzeit fallen 20 Prozent aus, denn wenn ein Kurs nicht die Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen erreicht, wird dieser abgesagt. In einigen Fällen wird der Kurspreis bei einer geringen Anzahl von Teilnehmenden etwas angehoben, damit er trotzdem stattfinden kann. Das passiert häufig bei Sprachkursen.

Die Kursgebühren berechnen sich aus dem, was der Dozent verlangt, und das wird dann wiederum auf die Personen verteilt. „Es wird aber nicht alles auf die Teilnehmer umgelegt“, erklärt die Geschäftsführerin. Die Vhs bekommt nämlich für die meisten Kurse eine staatliche Förderung. „Außerdem gibt es Kurse, mit denen machen wir ein Minus, und es gibt Kurse, mit denen machen wir ein Plus. So wird die Balance gehalten“, fügt sie hinzu. Ihr ist nämlich wichtig, dass die Kurse bezahlbar bleiben, „da der soziale Charakter im Kurs auch eine besondere Rolle spielt. Das Zusammensitzen und Reden gehört nämlich genauso dazu.“

Das Programm des diesjährigen Semesters liegt in der Vhs-Geschäftsstelle, im Bücherturm, der Gästeinfo, Sparkassen, Rathäusern und in vielen Geschäften aus. Die aktuellste Version findet man auf der Webseite www.vhsneuburg.de. Anmeldungen werden telefonisch, online, per Mail oder Fax angenommen.