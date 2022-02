Neuburg

Projekt an Neuburger PWS: Profitänzer vermittelt Schülern Selbstvertrauen

Viel Körperspannung und Konzentration: Choreograf und Tanzpädagoge Alan Brooks ist an die Paul-Winter-Realschule in Neuburg gekommen, um dort mit einer achten Klasse einen Tanzworkshop durchzuführen. Die Jungen und Mädchen lernen dabei nicht nur eine Tanzperformance, sondern auch selbstbewusste Ausdrucksweise für den Alltag.

Von Anna Hecker

Barfuß stehen die Schüler der Paul-Winter-Realschule (PWS) in ihrer Turnhalle. Der kalte Boden drückt sich gegen die nackten Fußsohlen, aber eine Gänsehaut hat hier sicherlich niemand. Denn bei der achten Klasse ist Bewegung angesagt: Choreograf und Tanzpädagoge Alan Brooks hat sich aufgemacht zu der Neuburger Realschule, um dort einen einwöchigen Tanzworkshop zu geben. Und schon nach fünf Minuten, in denen man sich von diesem einnehmenden Künstler in den Bann ziehen lässt, wird klar: Dieser Kurs hat es in sich – in vielerlei Hinsicht.

