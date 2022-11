Neuburg

06:00 Uhr

Projekt Eybstraße in Neuburg wird um ein Jahr verschoben

Der längste Wohnblock Neuburgs in der Eybstraße steht komplett leer. Der Plan, ihn heuer abzureißen und neue Wohnungen zu bauen, geht nicht mehr auf.

Plus Eigentlich sollten die 130 Meter langen Wohnblöcke in der Eybstraße in Neuburg noch heuer abgerissen werden. Daraus wird nichts. Für die Entscheidung gibt es einen einfachen Grund: die Kosten.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Seit Januar dieses Jahres stehen die Wohnblöcke in der Eybstraße am Rande der Neuburger Innenstadt leer. 32 Wohnungen, verteilt auf acht Eingänge auf 130 Meter Länge vollkommen verlassen – das sieht gespenstisch aus. Und dieser Anblick wird sich so schnell nicht ändern. Denn aus dem noch für heuer geplanten Abriss der Gebäude wird nun endgültig nichts mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen