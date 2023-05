Geplanter Neubau von Sozialwohnungen in Neuburg ist gescheitert

Plus Neuburg gibt ein ambitioniertes Neubauprojekt von Sozialwohnungen in der Innenstadt auf – die Kosten sind davongelaufen. Auch private Häuslebauer machen einen Rückzieher.

"Das Projekt Eybstraße ist erledigt." Angesichts der akuten Baukrise mit extremen Preissprüngen ist es kein Wunder, dass die Stadt Neuburg und ihre Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (Gewo) die Neubaupläne für den lang gezogenen "Fliegerblock" in der Eybstraße aufgeben.

"16 bis 18 Euro Miete hätten wir pro Quadratmeter verlangen müssen", beschreibt Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die neueste Kalkulation. Von günstigem Wohnraum für sozial schwächere Mieter könne man da nicht sprechen. Die Gewo hätte sich über Jahrzehnte verschulden und stark einschränken müssen. Deshalb habe auch der Aufsichtsrat die Reißleine gezogen. Statt Abriss und Neubau plant man jetzt eine Sanierung der 32 Wohnungen. Sie waren in den 30er-Jahren als Wohnraum vorwiegend für Unteroffiziere der Wehrmacht gebaut worden.