Neuburg

vor 52 Min.

Prostituierte bietet in Neuburger Pension illegal ihre Dienste an

Plus In einer Pension in Neuburg bietet eine Frau Sex gegen Geld an. Doch damit ist sie illegal tätig. Die Polizei überführt sie an ihrem Arbeitsort.

Von Barbara Wild

Eine Frau hat in einer Pension in Neuburg Sexdienste gegen Geld angeboten. Wie die Kriminalpolizei Oberbayern-Nord auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt, hatten Beamten die Frau in dem angemieteten Zimmer ihre Tätigkeit nachgewiesen. Nun muss sie sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Ermittelt wurde der Fall bereits Ende Februar. Über ein einschlägiges Portal im Internet hatte die Frau in Neuburg Sex gegen Bezahlung angeboten. Treffpunkt war die Pension in der Neuburger Innenstadt. Um dem nachzugehen, gab es einen sogenannten "Schein-Freier-Einsatz", wie Michael Graf, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord erklärt. Die Beamten gaben sich als Freier aus und vereinbarten mit der Frau einen Termin in der Pension. Vor Ort konfrontierten sie die Verdächtige mit ihrem Vorwurf und vernahmen sie. Die Frau zeigte sich geständig.

