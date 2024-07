Prozess am Neuburger Amtsgericht: Sexueller Übergriff im ICE

Als eine Frau am frühen Morgen den Zug am Münchener Hauptbahnhof betritt, ahnt sie noch nicht, was auf der Fahrt passieren würde. Zum Schluss wird ein 33-jähriger Spanier festgenommen. Der Vorwurf: sexuelle Belästigung. Das war vor vier Monaten. Seitdem saß der Mann in Untersuchungshaft. Am Montag wurde der Fall nun am Amtsgericht Neuburg verhandelt. Dem Mann wurde dabei vorgeworfen, die Frau, während sie geschlafen habe, im Intimbereich berührt zu haben. Richter Thorsten Schalk verurteilte ihn zu einem Jahr Haft auf Bewährung.

