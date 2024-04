Prozess in Neuburg: Sturz im Vollrausch endete im Gefängnis

Plus Radfahrer musste nach Sturz mit 2,1 Promille von vier Polizisten gebändigt werden. Er hörte auf die „Indigenen Germaniten“. Sein Verhalten mündete in einem Strafprozess.

Nach dem Besuch einer Gaststätte am Schrannenplatz hat sich für einen 58-jährigen Neuburger ein Unheil entwickelt, das er wohl nie mehr erleben möchte. Zuerst stürzte er mit seinem Pedelec, eine Blutentnahme ergab 2,1 Promille. Zu dieser Blutentnahme mussten ihn vier Polizeibeamte mit Zwang bringen. Und, weil er nicht zu seiner Verhandlung gekommen war, ließ ihn der Richter ins Gefängnis bringen.

Mit einer einigermaßen vernünftigen Verhaltensweise hätte der Neuburger das ganze Dilemma vermeiden können, hielt ihm Richter Christian Veh bei der Verhandlung am Neuburger Amtsgericht vor. Er verhängte zehn Monate Freiheitstrafe mit Bewährung und 5000 Euro Geldauflage wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte.