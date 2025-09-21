Prozess um tote Frau aus Bergheim geht weiter

Vor dem Landgericht Ingolstadt muss sich derzeit ein 56-jähriger Mann verantworten, weil er vergangenes Jahr seine 54-jährige Frau getötet haben soll. Er ließ die Leiche wohl elf Tage in der gemeinsamen Wohnung in Bergheim liegen. Als die Polizei sie fand, war der Körper schon deutlich verwest. Bei dem Prozess am Landgericht handelt es sich um ein Unterbringungsverfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann psychisch krank und deshalb schuldunfähig ist. Die Kammer muss am Ende des Verfahrens entscheiden, ob der Beschuldigte dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Der Beschuldigte selbst streitet die Tat nicht ab, beteuert aber, zur Tatzeit nicht er selbst gewesen zu sein, sondern in einem religiösen Wahn gehandelt zu haben. Der Prozess wird am Montag, 22. September, um 9.15 Uhr fortgesetzt.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis