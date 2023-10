Prügelei vor Bar: 30-jähriger Neuburger wird verletzt

Vor einer Bar in der Münchener Straße wurde am Dienstagabend ein 30-jähriger Neuburger verprügelt. Gegen einen der beiden Täter wird nun ermittelt.

Ein 30-jähriger Neuburger ist am Dienstagabend in der Münchener Straße von zwei Männern verprügelt worden. Nach Polizeiangaben kam es gegen 21.30 Uhr zwischen dem 30-Jährigen und einem 28-Jährigen in einer Bar zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit verlagerte sich anschließend auf den Gehweg vor der Bar.

30-Jähriger wird in Neuburg von zwei anderen Männern geschlagen

Dort wurde der 30-Jährige von seinem Kontrahenten und einer unbekannten dritten Person geschlagen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der 30-jährige Neuburger hatte sichtbare Verletzungen im Gesicht und am Hals. Eine ärztliche Versorgung lehnte er aber ab.

Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab knapp drei Promille. Der 28-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien von der Polizei entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch