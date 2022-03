Psychische Ausnahmesituation: Mann sorgt für Großeinsatz in Neuburg

Ein geistig verwirrter Mann schreit in einem Neuburger Mehrfamilienhaus umher und droht, aus einem offenen Fenster zu stürzen.

Ein 35-jähriger Neuburger in psychisch schlechter Verfassung hat am Mittwochnachmittag für einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften in der Richard-Wagner-Straße gesorgt. Zunächst begann der Mann, in einem Mehrfamilienhaus umherzuschreien. Besorgte Nachbarn verständigten daraufhin die Polizei. Als die Streifenbesatzungen eingetroffen waren, verweigerte der 35-Jährige jegliche Hilfe. Er lehnte sich im vierten Stockwerk mehrfach an das offene Fenster, weswegen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich aus dem Fenster stürzt.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Neuburg

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Neuburg konnte diese Gefahr mittels eines Sprungkissens bannen. Kurze Zeit später gelang es den Einsatzkräften, den Neuburger zu überwältigen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Wie die Polizeiinspektion Neuburg informiert, wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. (nr)