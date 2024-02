PV-Anlagen in der Neuburger Altstadt: Hier ist Geduld gefragt

Plus Nachhaltige Energie sollte überall unterstützt werden. Ein unüberlegter Schnellschuss in der Neuburger Altstadt bringt jedoch mehr Nachteile als Vorteile. Ein Kommentar.

Wie wichtig der Ausbau nachhaltiger Energiequellen ist, steht außer Frage. Lieber gestern als heute sollte man, wo möglich, PV-Anlagen aufbauen, um die Energie der Sonne zu nutzen. Doch die Betonung liegt auf "wo möglich", denn während viele Flächen problemlos mit Solarmodulen bebaut werden können, gibt es eben auch sensible Bereiche, bei denen andere Faktoren wichtiger sind. So wie in der Neuburger Altstadt.

Andere Flächen sind für PV-Anlagen wichtiger als die Altstadt

Bevor hier PV-Anlagen infrage kommen, muss sich erst die Technik weiterentwickeln. Gibt es erst einmal passende Solarmodule, die ins optische Bild eines historischen Ensembles passen, dann gerne Feuer frei! Davor sollte man sich lieber auf Gebäude konzentrieren, die sich hervorragend für Solarmodule eignen. Ist man erst einmal in Neuburg in der Luxussituation, dass all solche Flächen für die Sonnenenergie bereits genutzt werden - wovon die Stadt aktuell noch sehr weit entfernt ist - dann kann man sich mit besonderen Flächen wie in der Altstadt befassen. Bis dahin ist Geduld gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen