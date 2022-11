PWS-Turnhalle wird zur Unterkunft für Flüchtlinge

Weil wieder vermehrt Flüchtlinge nach Neuburg kommen, braucht es mehr Erstunterkünfte. Auch die Turnhalle der Berufsschule wurde bereits aktiviert.

Der Landkreis bereitet sich wieder auf vermehrte Flüchtlingszuweisungen durch die Regierung von Oberbayern vor. Zwei Schulturnhallen werden deshalb zu Erstaufnahme-Einrichtungen umfunktioniert: Die Turnhalle an der Berufsschule wurde bereits entsprechend mit Feldbetten bestückt, ist derzeit aber noch unbelegt. Knapp 100 Menschen können dort untergebracht werden. Darüber hinaus wird nun auch die Turnhalle der alten Paul-Winter-Realschule zweckentfremdet. Seit 7. November ist sie für den Vereinssport gesperrt, die Vereine wurden informiert, heißt es seitens des Landratsamts.

Aktuell dienen die Wohncontainer an der Monheimer Straße, in denen früher das Corona-Testzentrum des Landkreises untergebracht war, als Erstunterkunft. Alle 65 Plätze dort sind derzeit belegt. Die Erstunterkünfte dienen, wie der Name schon sagt, als erste Anlaufstelle für Flüchtlinge, die seit geraumer Zeit wieder vermehrt aus afrikanischen und arabischen Ländern nach Deutschland kommen. Ziel des Landkreises ist es, die Menschen alsbald in Wohnungen und Häuser unterzubringen. Weil die Kapazitäten in den dafür zur Verfügung stehenden Objekten jedoch nahezu ausgeschöpft sind, müssen die Erstunterkünfte aufgestockt werden.

Wer Objekte anbieten möchte, die längerfristig zur Verfügung stehen, kann sich telefonisch beim Landratsamt unter der Telefonnummer 08431/57-836 oder per E-Mail an unterkunft.ukraine@neuburg-schrobenhausen.de sowie über das Online-Formular auf der Homepage des Landkreises melden.