Querungshilfe in der Augsburger Straße? Erst braucht es eine Zählung

Die Bürger in Feldkirchen wünschen sich am Ortsausgang einen Überweg an der Augsburger Straße. Doch die Stadt muss erst prüfen, ob der Bedarf groß genug ist.

Wer auf der Augsburger Straße in Feldkirchen, Richtung Rohrenfels, unterwegs ist, für den endet der Fuß- und Radweg am Ortsausgang, auf Höhe der Hausnummer 32. Dann müssen beispielsweise die Kinder und Jugendlichen, die zum Sportplatz möchten, die viel befahrene Hauptstraße überqueren. Um mehr Sicherheit zu schaffen, wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Feldkirchen an dieser Stelle eine Querungshilfe. Den entsprechenden Antrag brachte Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) in den zuständigen Ausschuss, der am Mittwoch zusammenkam.

Neuburg-Feldkirchen: Bürger wünschen sich Querungshilfe für Augsburger Straße

Doch die Angelegenheit ist nicht so einfach. Für das Errichten von Fußgängerüberwegen sind bestimmte Frequenzen notwendig, sowohl in Bezug auf das Verkehrs- als auch das Fußgängeraufkommen. Was die Fahrzeuge auf der Straße angeht, sind die Anforderungen erfüllt. Es sei "unstrittig", dass auf der Augsburger Straße genügend Verkehr unterwegs sei, sagte Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest. Doch was die Zahl der querenden Fußgänger und Radfahrer angeht, seien die Vorgaben wohl nicht erreicht. Peter-Fest vermutet, dass deutlich weniger als die erforderlichen 50 Personen pro Stunde über die Straße möchten. Doch belastbare Statistiken gibt es bislang keine. Der Ausschuss stimmte deshalb dafür, die Fußgänger- und Fahrradfahrerquerungen zu zählen. (ands)