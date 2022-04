Quizabend der Neuburger Rundschau: Wer ist Neuburgs klügster Kopf?

Die Neuburger Rundschau veranstaltet einen Quizabend. Dafür hat sie sich nicht irgendeinen Fragesteller geholt, sondern den Deutschen Quizmeister Christoph Paninka.

Welcher Fluss ist der wasserreichste und längste Südamerikas? In welchem Kinderbuch werden Witwe Bolte und Lehrer Lämpel Opfer fieser Streiche? Und wo in Paris hängt das Original von da Vincis „Mona Lisa“? Wenn Sie diese Fragen mühelos beantworten können, dann haben Sie in jedem Fall das Zeug, Neuburgs Quizmeister zu werden. Am Montag, 9. Mai, veranstaltet die Neuburger Rundschau einen Quizabend, der Spannung, Spaß und Grübelei gleichermaßen verspricht. Denn die Fragen hat sich nicht irgendwer ausgedacht, sondern einer, der sich Deutscher Quizmeister nennen darf: Christoph Paninka aus Asbach-Bäumenheim ist Lehrer an der Maria-Ward-Realschule in Neuburg und kennt zu sehr vielen Fragen die richtige Antwort. Das Quizzen macht ihm dabei soviel Freude, dass er mittlerweile schon mehrere Quizabende und -turniere veranstaltet hat. Sein Portfolio an Fragen ist deshalb riesengroß.

Die Leidenschaft für Quizfragen hat den 53-Jährigen schon früh gepackt. In seiner Kindheit lief bei ihm zuhause „Dalli Dalli“ und „Der große Preis“ – alle in der Familie haben mitgerätselt. Mit 16 hat er schließlich den Vater überflügelt.

2008 nahm Christoph Paninka bei der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ teil. Foto: Screenshot RTL

Quizabend der Neuburger Rundschau im Gasthaus Pfafflinger

Als Referendar war es schließlich die pure Geldnot, die ihn dazu bewog, sich bei einer TV-Quizshow zu bewerben. Es war 1999, als dem angehenden Lehrer ein Brief ins Haus flatterte, dass er nun sein Bafög zurückzahlen müsse. Und so schrieb er – oder besser reimte – seine Bewerbung für „Jeder gegen Jeden“, eine Sendung von Sat1. Die Rückmeldung kam schnell: Christoph Paninka durfte teilnehmen. „Ich bin ganz entspannt in die Sendung gegangen und war danach schuldenfrei.“

Andere Formate folgten. Im Jahr 2000 ging er zu „Jeopardy“ von tm3, gewann dort Sachpreise. 2002 belegte er bei „Die klügsten Lehrer Deutschlands“ von RTL den dritten Platz, bis er 2008 schließlich bei „Wer wird Millionär?“ antreten durfte. Doch die Chance auf eine Million Euro allein war nicht der Grund, warum Christoph Paninka auf dem begehrten Stuhl gegenüber von Günter Jauch sitzen wollte. Er wollte noch etwas anders: eine Partnerin finden. Also nutzte er das Millionenpublikum und klebte sich im Laufe der Sendung seine Mailadresse auf die Brust. Steilvorlage für Jauch. Lehrer sucht Frau in seiner Sendung. Das Publikum war total begeistert. Paninka wurde Überhangkandidat – und zum Medienaufhänger am Tag danach. 125.000 Euro nahm er mit nach Hause – und jede Menge weiblicher Zuschriften folgten.

Lehrer aus Neuburg: Christoph Paninka ist Deutscher Quizmeister

Aber auch abseits von Einschaltquote und Aufmerksamkeit stellt sich Christoph Paninka kniffligen Fragen. Schon 2018 wurde er zusammen mit Martin Ehrl beim ersten gemeinsamen Doppel-Start Deutscher Vizemeister im Quizzen. Zwei Jahre später stehen die beiden ganz an der Spitze. Sie sind offenbar das ideale Team. „Wir ergänzen uns fast perfekt, im Grunde komplementär: Martins Schwächen sind meine Stärken und umgekehrt“, sagt Paninka.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, es steckt viel Arbeit und Zeit dahinter. Studiert hat der Lehrer Germanistik und Geschichte, was eine gute Basis fürs Quizzen sei, sagt er. „Informieren muss man sich trotzdem jeden Tag.“ Der 53-Jährige liest täglich Zeitung, surft im Internet, auf Wikipedia. Einige Fragen sind Standards und müssen regelmäßig wiederholt werden, wie etwa die Hauptstädte der Welt. Daneben schreibt er aber auch selbst Quizfragen. Das Recherchieren, das Gegenchecken: „Dadurch setze ich mich viel stärker mit einem Thema auseinander. Das ist für mich die beste Vorbereitung auf einen Wettkampf.“

Christoph Paninka behält sein Wissen aber nicht für sich. Er teilt es – mit anderen ambitionierten Quizzern, die er auf Quiz-Shows vorbereitet, aber auch mit solchen, die einfach nur einen unterhaltsamen Abend verbringen möchten. In Memmingen hat er in den vergangenen Jahren schon Dutzende Quizabende und -turniere ausgerichtet. Am 9. Mai soll nun im Gasthaus Pfafflinger in Neuburg ein Quizkönig oder eine Quizkönigin gefunden werden.

2016 war der Neuburger Lehrer auch beim „Quizduell“ im Ersten gegen Sven Martinek zu sehen. Foto: Screenshot Das Erste

Für die Gewinner des NR-Quizabends gibt es Preise

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr und berücksichtigt auch eine Pause, die zum Essen genutzt werden kann. In vier unterschiedlichen Kategorien wird Christoph Paninka die Teilnehmer und Teilnehmerinnen testen: Mal geht es darum, wer eine Frage am schnellsten beantworten kann, ein andermal stehen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Es wird ein bunter Mix aus Spannung, Spiel – und ja, es gibt auch Schokolade!

Doch die soll nur die kleinen Zwischenerfolge versüßen. Für den Sieger des Abends gibt es 100 Euro in Form von Neuro-Gutscheinen, die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 70 bzw. 50 Euro. Antrittsgebühren werden nicht erhoben, die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen auf 40 Personen begrenzt.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten. Dazu einfach eine Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de mit dem Betreff „Quizabend“ schreiben.