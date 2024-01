Rabatte für Frühbucher: Sommerakademie bietet erstmals Comic-Zeichenkurs

Bei der Neuburger Sommerakademie stehen wieder vielfältige Angebote aus verschiedenen Kunstrichtungen auf dem Programm. Jetzt können sich Interessierte zum Frühbucherpreis anmelden.

Spiderman, Batman oder Captain Marvel sind allesamt bestens bekannte Comichelden, die seit vielen Jahren ihre Fans begeistern. Doch wie wäre es eigentlich, diese und weitere Comicfiguren selber zeichnen zu können oder gar eigene zu entwerfen? Diese Möglichkeit bietet die Neuburger Sommerakademie heuer erstmals Jugendlichen ab 13 Jahren. Der innovative Zeichenkurs findet in der Woche vom 28. Juli bis 3. August statt und ist damit der besonders kreative und spannende Start in die Sommerferien. Interessierte können sich ab sofort unter www.neuburg-ist-kultur.de in der Rubrik Sommerakademie zum Frühbucherpreis anmelden.

Darüber hinaus wartet die 46. Auflage der beliebten Veranstaltungsreihe mit vielen weiteren Angeboten für Kinder und Jugendliche auf. Im Bereich des sogenannten Jugendateliers gibt es aktuell noch Restplätze für beide Veranstaltungswochen, während die Kinderakademie lediglich in der zweiten Woche, also vom 5. bis 10. August, vereinzelt freie Plätze frei hat. Natürlich wird auch heuer eine Mittagsbetreuung angeboten, die ein warmes und kindgerechtes Mittagessen samt Salatbar, Nachspeisen und Getränken beinhaltet. Bei schönem Wetter geht's dann auch noch zum Abkühlen ins Brandlbad.

Frühbucher bekommen Rabatte bei Neuburger Sommerakademie

Neben den attraktiven Angeboten für Kinder und Jugendliche dürfen sich auch erwachsene Kunst- und Musikbegeisterte auf ein reichhaltiges Angebot freuen. So bieten im Bereich der Alten Musik Emma Kirkby (Gesang), Bernhard Forck (Violine), Györgyi Farkas (Fagott) und Xenia Löffler (Barockoboe) noch freie Plätze an. Im Bereich Jazz und Pop sind noch bei Guido May (Schlagzeug), Martin Kursawe (Gitarre) oder Andreas Feith (Piano) Kurse buchbar. Und auch im Fachbereich Klassik stehen beim internationalen Dozententeam Bin Huang (Violine), Valentin Lanzrein (Gesang) und Born Lau (Viola) noch Plätze zur Verfügung.

Im Genre der Bildenden Kunst bieten unter anderem Serena Ferrario (Collage - Bild und Raum), Meike Dölp (Collage – Objekt und Material) und Anna-Maria Kursawe (Malerei) Kurse an.

Wer sich bis zum 1. April für einen Kurs entscheidet, kann noch die attraktiven Frühbucherpreise in Anspruch nehmen. Mehr Infos gibt es unter www.neuburg-ist-kultur.de in der Rubrik Sommerakademie. (AZ)

