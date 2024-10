Radfahrer beleidigt Polizeibeamten

Ein Beamter der Polizeiinspektion Neuburg befand sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf Fahrradstreife in der Münchener Straße. An einer Kreuzung musste der Beamte wegen einer Rot zeigenden Ampel warten, berichtet die Polizei. Direkt neben ihm an der Ampel stand zeitgleich ein 28-jähriger Neuburger, der ebenfalls mit seinem Rad unterwegs war. Trotz Anwesenheit des uniformierten Beamten fuhr der 28-Jährige bei Rotlicht über die Kreuzung. Auf diesen Umstand hingewiesen beleidigte der 28-Jährige den Polizisten. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Für den Rotlichtverstoß muss sich der 28-Jährige ebenfalls verantworten. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsregel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis