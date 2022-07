Radfahrer in Neuburg von Auto erfasst

Bei einem Unfall in Neuburg wurde ein Radfahrer verletzt. Die Polizei sucht nach dem verantwortlichen Autofahrer

In der Fünfzehnerstraße in Neuburg hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 9.20 Uhr ein Unfall ereignet. Der 58-jährige Geschädigte aus dem Neuburger Landkreis fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Fünfzehnerstraße. Als er nach rechts um eine Ecke fahren wollte, wurde er von einem Auto geschnitten, da dieser über den Bordstein fuhr.

Der Radfahrer konnte sich zwar noch an dem Fahrzeug abstützen, kam jedoch trotzdem zu Fall. Er erlittdabei leichte Verletzungen am linken Ellenbogen sowie am linken Knie. Der Autofahrer entfernte sich, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin seinen/ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach einer Unfallbeteiligung nachkam. Zu dem Auto sind keine weiteren Informationen bekannt. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter 08431/6711-0. (nr)