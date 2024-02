Radfahrer kracht gegen Auto und fährt einfach weiter

Nach einem flüchtigen Fahrradfahrer sucht aktuell die Polizei in Neuburg. Der Mann war auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen.

Zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer ist es am Freitag gegen 10.55 Uhr in Neuburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der bislang unbekannte Radler bereits unerlaubt auf dem Gehweg an der Münchner Straße unterwegs.

An der Kreuzung Färberstraße/Münchner Straße kam es in Neuburg zum Unfall

An der Kreuzung mit der Färberstraße stieß er dann mit dem Auto eines 35-Jährigen zusammen. Obwohl an der Beifahrertür des Autos ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, radelte der Unbekannte davon. Er soll mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein und eine auffällig rote Jacke getragen haben. (AZ)