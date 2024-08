Radfahrer mit Drogen im Blut und getuntem Pedelec bei Unfall verletzt

Am Mittwochmittag kam es in der Augsburger Straße zu einem Unfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer aus Neuburg verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 11.30 Uhr eine 31-jährige Autofahrerin aus Neuburg in Richtung Stadtzentrum und wollte nach rechts in die Straße Am Schwalbanger abbiegen. Dabei bemerkte sie den 29-Jährigen nicht, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in die gleiche Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Radfahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und zeigte positive Ergebnisse für Cannabis. Der 29-Jährige musste daraufhin in die Klinik Neuburg, wo ihm Blut abgenommen und seine Verletzungen behandelt wurden.

Bei einer genaueren Untersuchung des Pedelecs entdeckten die Beamten einen eingebauten Speedchip, der die Geschwindigkeit des Fahrrads auf bis zu 45 km/h erhöhen kann. Jetzt muss sich der 29-Jährige nicht nur wegen Fahren unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Pedelec wurde von der Polizei sichergestellt. (AZ)