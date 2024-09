Radfahrer muss nach Unfall in Neuburg ins Krankenhaus

Zwei Verletzte und ein beschädigtes Pedelec: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen, 27. September, in der Theresienstraße in Neuburg ereignet hat. So teilte es die Polizei mit. Gegen 9.55 Uhr wollte ein 22-jähriger Neuburger zu Fuß die Theresienstraße überqueren, hierbei übersah er einen von links kommenden 55-jährigen Fahrradfahrer aus Neuburg und es kam zum Zusammenstoß.

Radfahrer und Fußgänger kollidieren in Neuburger Innenstadt

Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen aufgrund der mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus Neuburg gebracht. Der Fußgänger wurde lediglich leicht verletzt. Am Pedelec entstand lediglich leichter Schaden. (AZ)