Radfahrer stürzt: Vermutlich waren Drogen der Grund dafür

Ein 48 Jahre alter Mann stürzte beim Versuch, die Augsburger Straße zu überqueren und verletzte sich ohne Helm fahrend dabei am Kopf. Die Polizei glaubt den Grund für den Sturz zu kenn.

Verkehrsunfall mit Radfahrer





UZ: 25.04.2022, 18:40 Uhr

UO: 86633 Neuburg a.d.Donau, Augsburger Str.





Ein 48-jähriger Mann stürzte am Montagabend alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad, beim Versuch die Fahrbahn an der Bahnunterführung an der Augsburger Straße zu überqueren.

Wahrscheinlich war der vorangegangene Drogenkonsum Grund für den Sturz des Radfahrers in Neuburg

Wie die Polizei meldet, dürfte der vorangegangene Drogenkonsum des Radfahrers ausschlaggebend für den Unfall gewesen sein. Der 48 Jahre alte Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. (nr)