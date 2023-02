Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein Radfahrer kam am Sonntag in Neuburg zu Fall und verletzt sich leicht. Ein Helm soll nach Angaben der Polizei schwerere Verletzungen verhindert haben.

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Neuburg leicht verletzt. Der Radler wechselte am Sonntagabend in der Augsburger Straße von einem Radweg auf einen Fußweg und kam dabei zu Fall, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einsatzkräfte brachten den Radfahrer nach einer ersten Versorgung am Unfallort ins Krankenhaus. Ein Helm habe laut Angaben der Polizei vermutlich schwerere Verletzungen verhindert. (AZ)

