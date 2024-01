Radfahrer wird bei Unfall am Oswaldplatz verletzt

Ein 18-Jähriger ist am Montag von einem Auto erfasst worden. Er wurde leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Radfahrer ist am Montagvormittag am Oswaldplatz in Neuburg von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei Neuburg berichtet, war der junge Mann gegen 8 Uhr auf der Münchener Straße stadteinwärts unterwegs, als ein 52-jähriger Fahrer, der in die Hechtenstraße einfahren wollte, ihn übersah und mit dem Radfahrer zusammenstieß.

Eine medizinische Versorgung des Radfahrers war wohl nicht nötig, denn es wurde kein Rettungswagen verständigt. Beim Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

