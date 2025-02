Radfahrerin fährt gegen Auto und danach einfach weg

Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Neuburg einfach weggefahren. Das teilte die Polizei mit. Am 31. Januar, gegen 7.50 Uhr, kam es in Neuburg an der Luitpoldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Eine Ingolstädterin war mit ihrem Fahrzeug auf der Luitpoldstraße in Fahrtrichtung Münchener Straße unterwegs.

Bei den Fußgängerüberwegen musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie wieder losfuhr, fuhr ihr eine Fahrradfahrerin von links kommend gegen das Auto. Die Fahrradfahrerin fuhr offensichtlich über den Fußgängerüberweg. Nach einem kurzen Wortwechsel parkte die Ingolstädterin ihren Pkw in der Nähe, um die Straße freizumachen und die Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Radfahrerin fährt über Fußgängerüberweg in Neuburg und stößt gegen Auto

Jedoch entfernte sich die unbekannte Fahrradfahrerin zwischenzeitlich, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die etwa 16- bis 18-jährige Radfahrerin war offenbar unverletzt. Am Auto der Ingolstädterin entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)