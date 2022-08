Radfahrerin missachtet Vorfahrt und fährt gegen Auto

Die 77-jährige Neuburgerin prallt mit ihrem Rad gegen einen Pkw und zieht sich Kopfverletzungen zu.

An der Sudentenlandstraße ist es Samstagmittag zu einem Unfall zwischen einer 77-jährigen Radfahrerin und einer 61-jährigen Autofahrerin gekommen. Die Radfahrerin musste infolgedessen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, war die 77-jährige Neuburgerin vom Friedhof an der Grünauer Straße gekommen und hatte an der Sudentenlandstraße die Vorfahrt der Autofahrerin aus Neuburg missachtet. Sie fuhr mit ihrem Rad in die linke Seite des Pkw, wodurch sie sich eine Kopfverletzung und Schürfwunden zuzog.

Die Seniorin wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Fahrradfahrerin keinen Fahrradhelm getragen. Am Pkw wurde die Windschutzscheiben und die linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (AZ)