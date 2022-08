Radfahrerin stößt in Neuburg mit Auto zusammen

In Neuburg hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt.

In der Berliner Straße in Neuburg ist eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Eine Jugendliche fuhr da, Sonntag gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in nördlicher Richtung auf der Berliner Straße.

An der Kreuzung zur Sudetenlandstraße missachtete sie die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto. Glücklicherweise wurde sie dabei nur leicht verletzt. (AZ)