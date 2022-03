Radikaler Baumschnitt: Jetzt bekommt ein Neuburger Gastronom Ärger

Plus Ein Neuburger Gastronom hat Bäume vor seinem Lokal radikal beschnitten. Die Stadt engagiert nun einen Baumsachverständigen - "um zu retten, was noch zu retten ist".

