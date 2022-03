Radikaler Baumschnitt zwischen Neuburg und Rennertshofen

Die Bäume zwischen Neuburg und Rennertshofen wurden falsch zugeschnitten. Das Staatliche Bauamt in Ingolstadt ist verantwortlich und entschuldigt sich.

Wer derzeit auf der Verbindungsstraße zwischen Neuburg und Rennertshofen unterwegs ist, dem mögen sie vielleicht schon aufgefallen sein: Die radikal zurechtgeschnittenen Bäume am Straßenrand kurz hinter Bittenbrunn. Auch der Neuburger Naturschützerin Edeltraud Mayer sind sie aufgefallen. „Unter Baumpflege verstehe ich etwas anderes“, so die Neuburgerin. Jedes Jahr würde in Neuburg ein Kurs zum Schneiden von Obstbäumen angeboten, doch eine derartig radikale Schnitttechnik werde dort sicher nicht gezeigt. Edeltraud Mayer kann sich nicht vorstellen, dass ein Fachmann der Stadtgärtnerei diese Arbeit durchgeführt hat.

Obstbäume zwischen Neuburg und Rennertshofen falsch zugeschnitten

Weil es sich bei der Strecke zwischen Neuburg und Rennertshofen um eine Staatsstraße handelt, ist dafür das Staatliche Bauamt in Ingolstadt zuständig. Auf Anfrage unserer Redaktion antwortete Dieter Walkner, Sachgebietsleiter beim Bauamt: „Es ist richtig, dass der Rückschnitt der besagten Obstbäume durch unsere Mitarbeiter nicht fachmännisch ausgeführt wurde. Hierfür entschuldigen wir uns.“

Diesbezüglich seien auch schon Beschwerden direkt beim Bauamt eingegangen und beantwortet worden. „Durch unser Personal ist leider eine wünschenswerte jährliche Pflege von Obstbäumen nicht leistbar“, schreibt Walkner. Auch eine Vergabe sei wegen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nur bedingt möglich. Eine fachgerechte Pflege werde jedoch künftig angestrebt: „Wir werden unsere Mitarbeiter dahingehend nochmals unterweisen.“ Eventuelle Nachpflanzungen würden in Erwägung gezogen.

Staatliches Bauamt Ingolstadt entschuldigt sich

Auch in Neuburg hatte ein Gastronom kürzlich Ärger, weil er die Bäume vor seinem Lokal falsch zugeschnitten hatte. Seit Jahren hätten sich Gäste beschwert, dass Teile der Bäume auf den Kopf und ins Essen fielen. Der Wirt entschuldigte sich: „Wir sind keine Profis, aber es war nur gut gemeint.“