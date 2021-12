Radler in Neuburger Kreisverkehr angefahren: 39-Jährige wird schwer verletzt

Eine Fahranfängerin übersieht in einem Kreisverkehr in Neuburg eine Radfahrerin. Die Frau landet auf der Motorhaube und später auf dem Boden.

Am Donnerstagmorgen hat eine 18-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto eine Radlerin übersehen und die 39-Jährige dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau zunächst in den Kreisverkehr Am Schwalbanger/Franz-Boecker-Straße ein, wo sie dann mit der Radfahrerin zusammenstieß. Die Frau auf dem Rad wurde auf die Motorhaube genommen und anschließend zu Boden geschleudert. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Ingolstadt gebracht, teilen die Beamten weiter mit. Am Auto selbst entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. (nr)