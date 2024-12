Radler-Stammtisch am Weihnachtsmarkt

Die ADFC-Ortsgruppe Neuburg lädt ein zum Stammtisch auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Die Teilnehmenden suchen sich ein schönes Plätzchen, um zusammen Glühwein und Punsch zu trinken, und blicken auf das vergangene Radljahr zurück. Dazu genießen sie leckere Schmankerl in angenehmer Vorweihnachtsatmosphäre. Treffpunkt ist am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr am Eingang zum Gasthof Pfafflinger. (AZ)